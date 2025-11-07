Гастроентеролог: Хранителните алергии са много опасни

Все повече хора се оплакват от хранителни непоносимости и хранителни алергии. По думите на гастроентерологът доц. д-р Александър Кацаров трябва да се направи паралел между двете понятия.

“Хранителна непоносимост означава, че колкото повече консумирате определена храна, толкова повече проблеми ще имате. Понякога е резултат от ензимен дефицит. Най-честата причина е лактозната нетолерантност - това води до неразграждане на прясното мляко, когато пиете, също така и млечните продукти", обясни специалистът в предаването “България сутрин”.

Най-известната алергия е към фъстъци

Доц. Кацаров поясни, че хранителните алергии са много по-опасни. По думите му задължително е да се направи тест. "Най-известната е към фъстъци, но непоносимостта няма никакъв риск за развитие на злокачествени заболявания или проблеми. Това, до което води, са подуване, болки в корема, газове, тежест, дискомфорт”.

Организмът дава сигнали

Пред Bulgaria ON AIR гастроентерологът сподели, че организмът на всеки дава сигнал. “Определено това се случва от ранна възраст, не се променя във времето. Една храна, която консумирате през юношеството и усещате, че ви създава проблем, тогава може да се каже, че няма нужда да се посещава гастроентеролог. При алармиращи симптоми, които са немотивирано отслабване на килограми, задължително трябва да се посети гастроентеролог", подчерта доц. Кацаров и добави, че жените са по-податливи на този вид проблеми.

"Жените имат много по-сложно устроени организми от мъжете и хормонално, и емоционални, това води до проблеми с гастроинтестиналния тракт. Точно заради това организираме и форум, който е насочен към женското здраве. Но не става въпрос само гастроентерологични проблеми. Работим в екип - гастроентеролог, психолог, фитнес инструктор, диетолог. Това е проблем, който се решава от много хора", обясни доц. д-р Александър Кацаров.

Хора, които не разбират от медицина, се притесняват от карцинома на дебелото черво, злокачествени заболявания.

"Често това се случва и когато те имат близки, роднини, които имат такова заболяване. Но трябва да им се каже, че всичко ще е наред и оттам нататък топката е в тяхното поле. Те трябва да бъдат отговорни за своето здраве, трябва да има физическа активност, да се приемат достатъчно количество течности и да избягват определени храни. Газообразуващите храни са въглехидратите, монозахариди, дизахариди. Българинът много обича мед, но той не е полезен. Той съдържа много такива и създава подуване и газове", коментира още специалистът.

Гастроентерологът припомни, че сладкото е доста вредно и то също води до подуване.

