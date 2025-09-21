Иновация: Велосипед пази паркомястото, когато автомобилът отсъства

Незаконни постройки, обсебване на общинска собственост, безразборна строителна дейност и самоуправство - част от постъпилите сигнали в платформата на Helpbook.info, с които ще ви запознаем днес.

Наш потребител е изпратил запитване до ДНСК с молба за становище относно изградена масивна постройка в село Калугерово, която представлява лятна кухня с барбекю, баня и тоалетна, като съмненията са, че не са спазени разпоредбите на ЗУТ.

Към същата институция е подадено оплакване относно самоволно излята бетонна плоча в междублоково пространство, където играят деца и вече са се случили инциденти. „Вярвам, че тази дейност е извършена неправомерно и нарушава правилата за безопасност и строително-регулаторните норми.

Моля да предприемете необходимите мерки за спиране на незаконната дейност и евентуално премахване на бетонната плоча“, пише авторът на сигнала.

Сигнализираха ни и за предприет ремонт на офис в кв. „Дървеница“, който впоследствие е преустроен в жилище, но според нашия потребител действията са в разрез със закона.

Изпратен е сигнал и към община Пазарджик със следния текст: „Вече повече от половин година има монтирана халка към асфалт на улица, която служи за връзване с верига и катинар на велосипед към нея, така че да обсебва и запази паркомясто на определен автомобил, при положение че съществува варианти и места на улицата, където да е заключен въпросният велосипед, без да заема паркомясто за МПС. Когато автомобилът отсъства, се поставя велосипедът и обратно. Към днешна дата велосипедът е заключен от близо седмица на съответното място и възпрепятства паркирането на други МПС.“

Изпратиха ни снимки на рушаща се сграда в район „Оборище“, от която от години падат опасни отломки и е въпрос на време да стане някоя беля. „Въпросният етаж е общинска собственост и е изоставен от много години. За опасната сграда са подавани множество сигнали през годините, но към днешна дата не са предприети каквито и да е мерки по обезопасяването й. Моля да предприемете незабавни мерки, преди да е станало твърде късно!“, се настоява в сигнала.

