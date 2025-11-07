Митрофанова алармира: Все повече руснаци са жертва на имотни измами в България

Посолството на Москва в София алармира, че все повече руски граждани стават жертва на имотни измами в България. За това дипломатическата мисия съобщи на фейсбук страницата си.

"Посолството периодично получава съобщения, че нашите граждани в България стават жертва на измамни схеми, свързани с недвижими имоти. Така, има случаи на продажба на апартаменти, притежавани от Русия под фалшиви правомощия и придобиване на недвижими имоти за сметка на несъществуващ дълг по т.нар. "вексел". Същевременно, както посочват българските юристи, защитата срещу подобни действия – например отмяна на вече публична продажба на имот – включва комплекс от правно сложни мерки и често случаят не се решава в полза на пострадалия", съобщават от посолството.

От дипломатическата мисия препоръчват консултация с проверени юристи.

"Въз основа на това, при предприемане на действия относно недвижимите имоти в България - независимо дали следи състоянието му, проверка за субекта на изпълнително производство или получаване на документи, свързани с обекта - се препоръчва консултиране с проверени юристи. Бъдете нащрек", заявяват от посолството.

