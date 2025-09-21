IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 14

Мъж влезе с взлом в медицински помещения в разградската болница

Той е постъпил като пациент в Спешно отделение

21.09.2025 | 08:25 ч. Обновена: 21.09.2025 | 09:33 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Ммъж е проникнал с взлом в медицински помещения в Многопрофилната болница за активно лечение “Св. Иван Рилски“ в Разград“. Инцидентът е от съботния ден. Подаден е сигнал към полицията, като екипите се отзовават мигновено и чрез навременното им съдействие самоличността на извършителя е установена, и по-късно той е задържан, съобщава директорът на болницата д-р Станимир Георгиев.

Той обясни, че мъжът е постъпил като пациент в спешното отделение. След преглед от дежурния лекар, вместо да излезе от болницата, той навлязъл във вътрешността на сградата и се качил на последния етаж. С взлом успял да разбие кабинета на Районната лекарска колегия на Българския лекарски съюз в Разград. Влязъл също в терапевтичния кабинет в съседното отделение, където няма дежурни.

Директорът на болницата в Разград заяви, че тъй като днес е почивен ден, е направен само оглед от дежурния персонал, като на първо четене не са установени липси вътре в кабинетите. 

“В помещенията няма лекарства и скъпо струваща медицинска апаратура. Те са само дежурни кабинети“, заяви д-р Георгиев. По негова информация мъжът не е от Разград и в рамките на деня е извършил и други престъпления от подобен характер.  

Това е втори подобрен случай в рамките на седмица на територията на болницата в Разград. Преди няколко дни граждани, постъпили за преглед в спешното отделение, след агресивно поведение, нанасят удар върху дежурна санитарка в отделението. Почти стигат и до дежурния лекар, но там вече се намесват полицейски служители и за пореден път предотвратяват по-тежък инцидент. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Разград болница Спешно отделение влизане с взлом пацинет
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem