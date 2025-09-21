Мъж влезе с взлом в медицински помещения в разградската болница

Ммъж е проникнал с взлом в медицински помещения в Многопрофилната болница за активно лечение “Св. Иван Рилски“ в Разград“. Инцидентът е от съботния ден. Подаден е сигнал към полицията, като екипите се отзовават мигновено и чрез навременното им съдействие самоличността на извършителя е установена, и по-късно той е задържан, съобщава директорът на болницата д-р Станимир Георгиев.

Той обясни, че мъжът е постъпил като пациент в спешното отделение. След преглед от дежурния лекар, вместо да излезе от болницата, той навлязъл във вътрешността на сградата и се качил на последния етаж. С взлом успял да разбие кабинета на Районната лекарска колегия на Българския лекарски съюз в Разград. Влязъл също в терапевтичния кабинет в съседното отделение, където няма дежурни.

Директорът на болницата в Разград заяви, че тъй като днес е почивен ден, е направен само оглед от дежурния персонал, като на първо четене не са установени липси вътре в кабинетите.

“В помещенията няма лекарства и скъпо струваща медицинска апаратура. Те са само дежурни кабинети“, заяви д-р Георгиев. По негова информация мъжът не е от Разград и в рамките на деня е извършил и други престъпления от подобен характер.

Това е втори подобрен случай в рамките на седмица на територията на болницата в Разград. Преди няколко дни граждани, постъпили за преглед в спешното отделение, след агресивно поведение, нанасят удар върху дежурна санитарка в отделението. Почти стигат и до дежурния лекар, но там вече се намесват полицейски служители и за пореден път предотвратяват по-тежък инцидент. / БТА