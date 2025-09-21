Асен Василев: Не планираме нов вот на недоверие, битката ще е покрай бюджета

Лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев прогнозира, че се подготвя вдигането на данъците и замразяването на доходите,

“За момента не планираме нов вот на недоверие. Следващата голяма битка, която се задава, е покрай бюджета. Вече върви подгряването да се вдигат данъци, да се замразяват доходи”, каза пред Нова тв бившият финансов министър.

Относно законопроекта, който беше приет, шефовете на службите да се избират от парламента, без подпис на президента, Асен Василев коментира: "Пеевски си избра Деньо Денев за шеф на ДАНС, президентът не подписва и сега търсят начин да отнемат тези правомощия на президента. Въпросът е дали ГЕРБ, БСП и ИТН ще клекнат”.

Василев добави, че антикорупционната комисия в този момент няма как да бъде закрита, тъй като ще изгубим 6 милиарда евро по ПВУ.

По отношение на делото “Митниците” и завръщането на Паскал, Василев каза, че няма притеснения и ако е имало нещо срещу него, “вече щяха да са се задействали”. По думите му се виждат опити за очерняване. Председателят на ПП заяви още, че в първия работен ден за институциите ще провери имала ли е разрешително фирмата, която започна къртене на жълтите павета. “Това, което стигна до мен като информация и трябва да проверим, като работят институциите - фирмата е къртила без нито едно разрешително. А знаете, че Жълтите павета са паметник на културата, трябва да има разрешително от Министерството на културата, после от общината”, обясни Василев.

Депутатът отправи и критика към лидера на ДПС-НН. “Един човек, който го охранява цялата държава. С парите за неговата охрана всяка година може да се строи една детска градина. Защо един депутат е по-ценен от премиера и президента. Да сте видели такава охрана с премиера, президента или с шефката на НС? Това, което видяхме, е истинското лице кой управлява тази държава и какво си позволява”, каза Василев по адрес на Пеевски.

“Пеевски нас няма да успее “да ни сгъне”. Има много хора в тази държава, които няма да се сгънат. Ще работят за България с главно Б, а не за държава с Д”, каза още Василев и добави: “Преди десетина дни във Варна на протеста в защита на Благомир Коцев заявих, че времето за думи свърши, минаваме към радикализация и действия”.