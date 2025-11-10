IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шофьор „намерил на пътя“ 2500 кутии цигари, задържаха ги

Тютюневите изделия са открити при проверка на територията на Община Севлиево

10.11.2025 | 17:52 ч. 3
Снимка: Агенция Митници

Снимка: Агенция Митници

Митничари откриха и задържаха 49 960 къса цигари без бандерол. Това е станало на 5 ноември при проверка на автомобил на територията на Община Севлиево.

Митничарите, подпомагани от полицейски служители от ОД на МВР в гр. Габрово, са спрели за контрол лек автомобил. 

При последвалата проверка в багажното отделение служителите са открили 2498 кутии цигари без поставен бандерол. 

Обяснението, което шофьорът и спътникът му са дали, е, че са намерили цигарите на пътя и са ги прибрали в багажника.

По случая е образувано досъдебно производство в условията на неотложност, съобщиха от Агенция „Митници“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

цигари автомобил митничари Габрово
