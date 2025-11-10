Шофьор „намерил на пътя“ 2500 кутии цигари, задържаха ги

Митничари откриха и задържаха 49 960 къса цигари без бандерол. Това е станало на 5 ноември при проверка на автомобил на територията на Община Севлиево.

Митничарите, подпомагани от полицейски служители от ОД на МВР в гр. Габрово, са спрели за контрол лек автомобил.

При последвалата проверка в багажното отделение служителите са открили 2498 кутии цигари без поставен бандерол.

Обяснението, което шофьорът и спътникът му са дали, е, че са намерили цигарите на пътя и са ги прибрали в багажника.

По случая е образувано досъдебно производство в условията на неотложност, съобщиха от Агенция „Митници“.