Пеевски се сблъска с Асен Василев, прати Петков "на парапета при Лена" СНИМКИ

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 18 / 18

Депутатите от "Продължаваме промяната" успяха да накарат лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски да стигне до Народното събрание пеша.

Още рано сутринта депутатите на ПП блокираха входовете към паркинга на НС с автомобилите си в знак на протест зарадари ареста на кмета на Варна Благомир Коцев. По-късно една от колите, тази на Николай Денков, беше преместена, за да влезе линейка на паркинга на НС. След нея полицията попречи на автомобилите отново да блокират входовете, като се стигна и до спречкване между депутатите и служителите на МВР.

Кадри, заснети от фотографа на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев показват, че все пак акцията на ПП е успяла и Пеевски е пристигнал в НС пеша.

Делян Пеевски влезе в словесен сблъсък с лидерите на "Промяната" Асен Василев и Кирил Петков. Той нападна Василев за кражби на митниците, след което "прати" Петков "при Лена на парапета". Василев пък посочи с колко охрана се движи лидерът на ДПС-Ново начало.

Пред репортерите Пеевски заяви, че е решен да направи "държава с главно Д".