IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Пеевски се сблъска с Асен Василев, прати Петков "на парапета при Лена" СНИМКИ

ПП успяха да накарат Пеевски да дойде пеш в НС

18.09.2025 | 09:49 ч. Обновена: 18.09.2025 | 09:54 ч. 6

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 18

Депутатите от "Продължаваме промяната" успяха да накарат лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски да стигне до Народното събрание пеша. 

Още рано сутринта депутатите на ПП блокираха входовете към паркинга на НС с автомобилите си в знак на протест зарадари ареста на кмета на Варна Благомир Коцев. По-късно една от колите, тази на Николай Денков, беше преместена, за да влезе линейка на паркинга на НС. След нея полицията попречи на автомобилите отново да блокират входовете, като се стигна и до спречкване между депутатите и служителите на МВР.

Свързани статии

Кадри, заснети от фотографа на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев показват, че все пак акцията на ПП е успяла и Пеевски е пристигнал в НС пеша.

Делян Пеевски влезе в словесен сблъсък с лидерите на "Промяната" Асен Василев и Кирил Петков. Той нападна Василев за кражби на митниците, след което "прати" Петков "при Лена на парапета". Василев пък посочи с колко охрана се движи лидерът на ДПС-Ново начало.

Пред репортерите Пеевски заяви, че е решен да направи "държава с главно Д".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Делян Пеевски Продължаваме промяната Народно събрание протест
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem