Нинова: Некадърници са правителството, вкарват България в перфектната буря

Вдигане на данъци на недвижим имоти, наследство и на осигуровки се обсъжда в Министерство на финансите в проекта за държавен бюджет за 2026 г. А цените на хранителни стоки на борсите се увеличават, доходите са замразени и инфлацията расте, каза в интервю пред БНР бившият лидер на БСП Корнелия Нинова, сега начело на "Непокорна България".

Тя съобщи, че има информация какво се случва във финансовото министерство в проекта за бюджет, който щял да закъснее с една, две седмици, но скоро ще се види.

В предаването "Неделя 150" тя нарече "некадърници са правителството, вкарват България в перфектната буря":

"Ще го видите като публикуват проекта за бюджета. Имам информация какво се обсъжда в МФ. Дефицитът клони към 5%, инфлацията расте. Започна да се говори за румънски и гръцки сценарии. Няма социална политика – здравеопазване, а се занимават с домашно вино и ракия."

Нинова е категорична, че въпреки примамливи предложения от ГЕРБ, тя не ги е приела, 10 години се бори с мафията продължава, и е непреклонна пред принципите си.

"Сега потвърждавам "никога с ГЕРБ, никога с мафията", а това че БСП са в правителство, прокарват някакви идеи е абсурдно. Това е антисоциална държава, нищо не се случва в сферата на малък, среден и семеен бизнес. Цяло лято обикалям, това което е извън НС и това вътре, са два свята. Навън има 3 проблема, реални, актуални и човешки, във властта има два", коментира Корнелия Нинова.

Реалните са цените, безводието и рекетът на малкия и среден бизнес, подложен на рекет.

"Сега има борд по водите – някакъв резултат? Не, увеличават се хората без вода. Призовавам - спрете частните ВЕЦ-ове! Над 200, ежедневно смучат вода. Това нормално ли е? Тази власт нормална ли е? Кажете тези вецове колко са на депутати и на семействата им. Аз започнах проучване. Язовира Жребчево е пълен на 12%, а Копринка на 5%. Собственици на ВЕЦ-овете са чужди фирми – Енергопро, чешка. Точи нашата вода, прави ток, слага милиони в джобовете и този ток го продава пак на нас. Що за управление?, пита риторично Нинова.

Според нея когато властта си отива, се засилват репресивния апарат и визира предложеното от Любен Дилов "полицията да бие".

"В първия работен ден депутатите си увеличиха заплатите с 11%. Къде го има това, в кои сектори се вдига автоматично заплатата на всеки 3 месеца. НСО са го превърнали в частна гвардия. НСО кара кучето на депутат на ветеринарен лекар", възмущава се Нинова.

Тя обеща да си публикува декларацията, с която е отказала кола, шофьор и охрана от НСО, когато е била вицепремиер и министър на икономката в управлението на БСП с ПП-ДБ.

"В политиката е важно да даваш личен пример. Три пъти внасям закон, да се намалят и замразят заплатите на депутатите, защото е неморално, нелогично и икономическо неизгодно. От това увеличение на депутатските заплати, веднага вдигат заплатите на МС, президент и вицепрезидент, на КЕВР, на КФН, на КРС, и общо на още около 400 души. Ето го разслоението, елит, които се е обградил с кордони, гледа си живота и народът - друга противоположност. Това ще избие нанякъде", прогнозира бившият лидер на БСП.

Като водач сега на новата политическа формация "Непокорна България" тя обяви, че се готвят за избори, правят структури в страната и програма.