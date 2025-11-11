Румяна Бъчварова за Бюджет 2026: Очевидно Борисов не стои зад него

Не трябва да подценяваме усилията на правителството по казуса с „Лукойл“, заяви пред bTV Румяна Бъчварова, дипломат и бивш министър на вътрешните работи. По думите ѝ въпросът със санкциите изисква дипломация по високите етажи на властта.

„Има напрежение, основно заради кратките срокове – днес е 11 ноември, а до 21 ноември трябва да има някакво решение. За всички ще е добре, ако е положително. Това е едно от големите изпитания за правителството, въпреки че можеше да се предвиди, че в един момент можеше да се стигне до необходимостта от подобно решение“, каза тя.

По отношение на фигурата „особен управител“ и скоростта на гласуването на закона в парламента, Бъчварова заяви: „Нека гледаме позитивно и да си кажем: „Това решение трябваше да бъде взето толкова бързо, за да могат да бъдат предприети следващи стъпки“, макар че още не е публикувано в Държавен вестник. Президентът мълчи, въпреки че има лостове да се опита да постигне някакво общо решение. Решенията, които се взимат трябва да следват установените правила“.

Законопроектът е за разширяване на правомощията на особения управител в „Лукойл“, който ще бъде назначаван от правителството

Бившият МВР шеф посочи, че „тази припряност“ се явява като характеристика на властта. „Звучи доста неприемливо за всички нас и се надявам да не произтекат това негативите, от които всички се опасяваме. Основателни са притесненията, нека видим как ще се развие процесът. Опасността от това да осъмнем след 21 с липса на решения съществува“, допълни тя.

Бъчварова спомена „Булгартабак“ и КТБ като негативни примери в това отношение. Тя предупреди, че трябва много да се внимава, а общественият контрол е задължителен, за да не се допусне незаконен опит за национализация на предприятието. „Това са решения, които за съжаление не се обсъждат публично. В този процес, в който няма яснота създава такова обществено напрежение. Управляващите не си дават сметка за това, което се случва в обществото“, посочи тя.

Според нея се наблюдава криза на управлението в държавата, защото се престъпват нормативни рамки.

Дипломатът коментира, че Бюджет 2026 се води по „счетоводната логика“ – връзваме числата, но не и политическите решения. „Такъв мащабен отпор срещу бюджет не сме виждали от 15 години“, припомни Бъчварова, връщайки към времето на „постната пица“ на Симеон Дянков. „Сега, вместо ограничения и стабилност, обществото вижда разточителност и противоречия – милиони за спортни зали, но недофинансирани федерации и ключови сектори“.

Тя е на мнение, че зад решенията във финансовата рамка за догодина стои човек, който лесно пренебрегва общественото мнение: „Очевидно не е Борисов, защото той се вслушва и се съобразява с такива реакции. Четвъртият партньор в тази коалиция – ДПС, водена от Делян Пеевски и Йордан Цонев – виден финансист от движението, очевидно държат на тази позиция. Управляващите дължат обяснение по отношение на този бюджет, очакваме отговори“.

По думите ѝ увеличението на заплатите в силовите структури е скандално. Тя припомни, че Антикорупционната комисия трябваше да се закрие, а в същото време се гласува бюджет с увеличени заплати за структурата. „Това не е политика за качество, а за комфорт“, коментира Бъчварова.

Президентът на синдикалната организация предупреди, че може да не влязат на предстоящата тристранка.

„Купуват се определени съсловия и групи през бюджета. Купува се спокойствие в публичната сфера, която е важна за управлението, допълни тя.