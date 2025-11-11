IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мария Иванова Ангелиева е назначена за посланик в Унгария

Това става с указ на президента Румен Радев

11.11.2025 | 10:33 ч.
Снимка: БГНЕС

Президентът Румен Радев издаде указ, с който назначава Мария Иванова Ангелиева за посланик на България в Унгария със седалище в Будапеща. Указът е публикуван в днешния извънреден брой на "Държавен вестник". 

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

През октомври Никола Георгиев Николов беше назначен за посланик в Армения, Елеонора Димитрова Димитрова - в Бразилия, Димитър Михайлов Михайлов - в Катар, Наталия Евгениева Узунова - за посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова - в Нидерландия, а Георги Петров Воденски - в Казахстан, припомня БТА.

