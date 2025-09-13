Корнелия Нинова: Борисов нагло представя далаверите си като успех

“Борисов е лъжец. Лъжец, лъжец. Три пъти го казвам. Днес обявил пред младежите на ГЕРБ, че е решил водната криза в Перник и сега градът има вода за десетки години. Кризата не е решена, но милиони бяха откраднати от строителството на водопровода до Перник. И не го казвам аз, а Сметната палата в свой доклад от 2022 година”, каза лидерът на “Непокорна България” Корнелия Нинова.

Тя добави, че като министър е разровила “гигатската ражба” на Борисов и управата на Перник.



“Веднага засекретиха доклада. Срещу мен се изсипа ураган от лъжи, обиди, манипулации. Чух за себе си неща, които не съм си и помисляла. Но не се отказвам да търся справедливост”, добави Нинова.

“Днес, когато стотици хиляди българи страдат без вода, Борисов нагло продължава да представя далаверите си като успех. Призовавам Сметната палата, Прокуратурата, Народното събрание, незабавно да разсекрети доклада и да предостави на обществото цялата истина. Виновните и крадците да бъдат наказани, а не да стоят начело на държавата”, каза бившият лидер на БСП.

Според Нинова България ще тръгне напред само когато бъде сложен край на “това пагубно управление”.