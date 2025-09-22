Родни актьори: Политиката е пошъл театър

Зависими сме във всяко едно отношение. В цялата тази зависимост има едно нещо, което трябва да отстояваш - своята малка независимост. Това може да стане само ако знаеш какво искаш, какъв искаш да бъдеш и каква държава искаме да имаме, заяви актьорът Валентин Танев в предаването "Денят ON AIR".
Според него в момента не знаем какво искаме и в това е проблемът.
"Лутаме се между това какво искат големите сили, на кого да угодим и колко. По този начин се пораждат вътрешни сили в България, които са много агресивни", добави Танев.
"Зависими сме, но въпросът е да изберем от какво да бъдем зависими. Искам да бъда независим от простотията и агресията, искам да съм зависим от ума, смисъла, любовта и истинския патриотизъм", каза актьорът Георги Кадурин пред Bulgaria ON AIR.
По думите на Танев в политиката се случва нещо пошло и доста елементарно за разчитане. Той определи поведението на депутатите като "пошъл театър".
"Трябва да се опитаме да създадем от блато езеро. Нищо не правим в това отношение. Всички плюем в това блато и се примиряваме", коментира Кадурин.
Танев подчерта, че когато ставаш политик, носиш отговорност не само за себе си, но и за тези, които са гласували за теб.
