Съдия Светла Даскалова поема делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Двамата съдебни заседатели също ще бъдат определени на случаен принцип

21.11.2025 | 14:02 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Съдия Светла Даскалова поема делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Името ѝ бе изтеглено днес на случаен принцип от заместник-председателя на Окръжния съд и ръководител на Наказателното отделение Стоян Попов. Централизираната система за случайно разпределение на делата определи Даскалова сред имената на 16 нейни колеги, съобщи БТА.

Делото е заведено във Варненския окръжен съд, посочи Попов. По думите му освен Даскалова, съставът, който ще го гледа, включва и двама съдебни заседатели. Те също ще бъдат определени на случаен принцип.

Съдията докладчик трябва да насрочи делото в двумесечен срок, допълни Попов. Той уточни, че има депозирани молби за разглеждане мерките за неотклонение на подсъдимите. Кога ще бъдат разгледани, ще каже съдията докладчик. По думите на Попов няма определени конкретни срокове. Тези дела се разглеждат в разумни срокове, може би до седмица, но решението е в прерогативите на съдията докладчик, уточни Попов.

На въпрос какво ще се случи при отвод на състава, той посочи, че самоотводът е личен акт и той няма как да коментира подобна възможност. Ако се стигне до отвод или самоотвод, следва същата процедура и делото се разпределя на друг съдия докладчик, посочи Попов.

Кметът на Варна Благомир Коцев бе задържан на 8 юли 2025 г. На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми, за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжен съд-Варна, а не от Софийския градски съд.

