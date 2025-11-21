Бащата на Сияна връчи искане за оставка на председателя на ВКС

Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, която загуби живота си при катастрофа, връчи на председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова искане от над 22 хиляди души срещу корупцията в съдебната система и за оставка на самата Захарова.

Това стана на конференция по повод 145-годишнина от създаването на Върховния касационен съд. Тема на форума са присъдите на Народния съд срещу магистрати.

С Попов бяха и родителите на други деца, загубили живота си при катастрофи. Той поиска да връчи подписката на Захарова още преди началото на форума. Той от липсата на диалог, от бавните дела и, по думите му, скандалните присъди по пътни дела и нарече ВКС "политбюро на съдебната система".

Попов отправи молба към съдиите, които присъстваха на конференцията, да се замислят за това, което се случва сред обществото. Винаги сме искали да водим диалог, такъв не се е случвал. Били сме във Висшия съдебен съвет, но не са ни приемали. Не сме желали това да е начинът, по който да говорим с вас. Апелирам ви да се замислите върху това, което се случва в обществото, капсулирали сте се и не обръщате внимание какво се случва в обществото, каза още Попов.

Галина Захарова каза, че в деловодството на Върховния касационен съд искане за среща с нея не е постъпвало и предложи бащата на Сияна да заяви искания на подписалите се пред всички участници в конференцията - върховни съдии, конституционни съдии, членове на ВСС и юристи.

„Тя носи отговорност за всички безобразия“, каза Попов и се обърна към съдиите в залата с думите: „Хората са на улицата не само заради прокуратурата, но и заради вас“.

„За 10 години един град с населението на Благоевград е убит и осакатен по пътищата. Голяма част от тези убийства на пътя се дължат на неглижирането на проблема – с ниски присъди, бавене на делата с по 7-8 години“, продължи бащата на Сияна.

И заяви, че голяма част от съдиите днес са зависими политически, като тези от Народния съд. „Засрамете се, вие сте се капсулирали и не искате да чуете друго мнение“, каза той на събралите се магистрати.

Попов призова съдиите, сред които заяви, че има много достойни професионалисти, да се замислят за хилядите българи, които страдат от липсата на правосъдие.

След него думата взе Галина Захарова.

„Речта на г-н Попов ме мотивира да изоставя първоначалния план да взема чисто съдийско отношение по присъдите и мотивите към тях, изготвени от IX състав на Народния съд. Нашето намерение днес беше не да говорим за историческото значение на Народния съд, а да разкрием пред вас един специфичен и непознат момент – присъдите срещу съдии и прокурори, за които почти никой не знае. Внимателното проследяване ще покаже пред нас, че това, което е минало е оставило своите следи в настоящето и ние трябва внимателно да го обмисляме, за да можем да продължим напред. Много от проблемите по правораздаването по тези дела в една или друга степен са актуални и до днес“, каза тя.

Съдът не е безгрешен, но е единственият орган в страната, призван да защитава Конституцията, правата и законите, каза председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова по време на честването на 145-ата годишнина от основаването на ВКС, която беше отбелязана с конференция на тема „Присъдите на Народния съд и решенията на Върховния касационен съд по предложения и молби за тяхната отмяна“.

Всички останали са страни, те имат право да са пристрастни, съдът няма това право и това е неговото призвание, коментира Захарова пред гостите на форума. Разполагаме с механизми за саморегулация, но съществува едно оръжие за защита на съда и това е безпристрастността му. В нито едно цивилизовано общество няма алтернатива на съда, каза тя.

По повод годишнината на ВКС Захарова отбеляза, че силата на тази 145-годишна традиция не зависи от човека, който административно оглавява съда. Съдът е силен, защото хората, които работят там, са силни и изпълняват своя дълг, посочи председателят на ВКС.

Тя допълни, че когато съдът е пристрастен и дава изява на това, когато се поддава на човешката емоция да съчувства на един или друг участник в процеса, допуска нарушение. По нейните думи недоверието и емоцията на хората, страданието и дълбока им болка съдиите трябва да ги разберат. Те трябва да обяснят какво може съдът да прави и какво не, за да не бъде обвинен в пристрастие.

В изказването си на конференцията председателят на Конституционния съд Павлина Панова отбеляза, че съдът е крехката, но важна основа, крепяща общочовешките ценности свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост. Те са записани в Конституцията във време, в което се подлагат на изпитания, каза Панова.

Идеята за правова държава продължава да се прокламира и поддържа от всички, нейното конкретно прилагане става все по-неуверено и проблематично. Необходимостта от нейното гарантиране е все по-видима. Няма правова държава и правосъдие без независимост на съдиите, а независимостта е състояние на духа, заяви Панова, Тя допълни, че независимостта е средство за постигане на ефективно и ефикасно правосъдие в интерес на гражданите. Независимостта на съдебната власт може да съществува там, където почива на авторитет, а той трябва да се гради върху достойнството на тези, които носят тази власт, каза още председателят на КС.