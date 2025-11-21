Боен самолет се разби по време на демонстрация на авиошоуто в Дубай ВИДЕО

Пилотът на индийски боен самолет загина, след като самолетът се разби по време на демонстрационен полет за зрители на авиошоуто в Дубай, съобщиха индийските военновъздушни сили. Индийският HAL Tejas, боен самолет, използван в индийските военновъздушни сили, се разби около 14:10 ч. местно време, след като пилотът прелетя няколко пъти над мястото на двугодишното авиошоу в Дубай, допълва AP.

Предполага се, че самолетът е изгубил контрол и се е спуснал директно към земята, точно преди да се разбие.

Индийските военновъздушни сили потвърдиха катастрофата в изявление и заявиха, че "пилотът е получил фатални наранявания при инцидента“.

🇦🇪 A fighter jet crashed at the Dubai Airshow. It was reportedly an Indian HAL Tejas. The crash occurred at the Dubai Airshow around 14:10 local time at Al Maktoum International Airport in Dubai. pic.twitter.com/SQHbF1MRkt — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 21, 2025

"Индийските военновъздушни сили дълбоко съжаляват за загубата на живот и твърдо подкрепят опечаленото семейство в този момент на скръб“, се казва в изявлението, добавяйки, че "се сформира разследващ съд, за да се установи причината за инцидента“.

По време на инцидента черен дим се издигна над международното летище "Ал Мактум" в Dubai World Central, докато тълпа от зрители наблюдаваха катастрофата, а сирените се включиха веднага след нея.

Второто летище в града-държава беше домакин на двугодишното авиошоу, на което бяха направени големи поръчки на самолети както от превозвача на дълги разстояния Emirates, така и от неговата по-евтина сестринска авиокомпания FlyDubai.

Tejas е индийски изтребител, построен от държавната компания Hindustan Aeronautics Limited. Очаква се лекият едномоторен самолет да подсили намаления флот от изтребители на Индия, тъй като Китай разширява военното си присъствие в Южна Азия, включително чрез укрепване на отбранителните връзки със съперника на Индия Пакистан.