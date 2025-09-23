Общо 38 отсечки са сертифицирани за измерване на средната скорост

Общо 38 участъка от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост, като към тях се добавят още десет първокласни отсечки, които успешно преминаха първоначалната проверка от Българския институт по метрология, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

До момента сертифицираните участъци включват автомагистралите “Тракия“, “Струма“, “Хемус“, “Марица“, Северната скоростна тангента, както и първокласните пътища I-1, I-2, I-3, I-4, I-5 и I-6, се припомня в съобщението.

От агенцията допълват, че списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Националното тол управление в секция "Въпроси и отговори" и се актуализира при добавяне на нови участъци. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на отсечката, както и връзка към карта с точното местоположение.

От АПИ посочват, че контролът се извършва чрез камери, поставени в началото и края на всяка отсечка. Те отчитат времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и изчисляват средната скорост.

При превишение на допустимата скорост нарушението се регистрира, а данните се предоставят на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции.