На 6 септември в 12 часа започват да валят глобите за превишена средна скорост

На 6 септември в 12 часа ще започне глобяването на превишена средна скорост, каза директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов след заседанието на Министерскиs съвет. Допълни, че до момента са сертифицирани 14 пътни отсечки, които могат да се видят на сайта на Националното тол управление.

До започване на налагането на санкциите се очаква те да са 22. Става въпрос за участъци по всички автомагистрали, както и на ключови отсечки с висока концентрация на катастрофи.

Утвърден е график, според който до края на годината средната скорост ще се контролира по над 1200 км от пътната мрежа.

Санкциите за превишена средна скорост са същите като при превишаване на моментната.

Около средата на октомври се очаква да започне и автоматичният контрол за претоварване на товарните автомобили.