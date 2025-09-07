От днес камерите мерят средна скорост – ето в кои участъци ще става това

Прилагането на секционен контрол за измерване на средната скорост на движение по определени участъци от републиканската пътна мрежа започва от 00:00 ч. днес, 7 септември, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Чрез камери в началото и в края на всеки участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, ще се регистрира и данните ще се предоставят от Националното тол управление (НТУ) на Министерството на вътрешните работи (МВР), което ще налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.

Броят на сертифицираните отсечки достигна 22 на 5 септември. Списъкът е публикуван на интернет страницата на Националното тол управление. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение.

Данните се актуализират с всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология, посочват от пътната агенция.

Национално тол управление има техническа готовност за включване на 126 отсечки от републиканската пътна мрежа с обща дължина около 1200 км. Очаква се издаване на методическите указания от Министерството на вътрешните работи, след което тези участъци могат поетапно да бъдат включени в реален секционен контрол на средната скорост. Предвижда се до края на годината целият планиран обхват от 126 отсечки да започне реално да функционира.

Всички сертифицирани до 5 септември отсечки са: магистрала "Тракия": Вакарел - Ихтиман; Ихтиман - Вакарел; Цалапица - Радиново; Радиново - Цалапица, магистрала "Струма": Сандански - Дамяница; Дамяница - Сандански; Българчево - Покровник; Покровник - Българчево, магистрала "Хемус": Девня - Игнатиево; Игнатиево - Девня; Белокопитово - Каспичан; Каспичан - Белокопитово, Северна коростна тангента: Илиянци - Чепинци; Чепинци - Илиянци, републиканските пътища: Слатино - Кочериново; Кочериново - Слатино; Струйно - Шумен; Шумен - Струйно; Долни Дъбник - Телиш; Телиш - Долни Дъбник; Български извор - Сопот; Сопот - Български извор.

Директорът на "Националното тол управление" инж. Олег Асенов съобщи в средата на седмицата, че до края на годината ще бъдат покрити повече от 1200 км от пътната мрежа за контрол на средната скорост.