Парламентарна делегация, водена от Рая Назарян, е на посещение в Япония

Рая Назарян, зам.-председател на Народното събрание и председател на Групата за приятелство България, води българската парламентарна делегация, която е на посещение в Япония по покана на председателя на Долната камара на японския парламент Фукуширо Нукага.

В състава на делегацията са народните представители Деница Николова (ГЕРБ-СДС), Даниел Лорер (ПП-ДБ), Мая Димитрова (“БСП - Обединена левица“) и Тошко Йорданов (“Има такъв народ“).

По време на визитата Назарян ще има среща с председателя на Долната камара на японския парламент Фукуширо Нукага. Българската делегация ще разговаря и с председателя на Групата за приятелство с България в Горната камара на японския парламент Джуничи Иший и членове на групата, както и с депутати от японския парламент.

Предвидено е народните представители да се срещнат с държавния министър на външните работи на Япония Хисаюки Фуджий и с държавния министър на икономиката, търговията и индустрията на Япония Масаки Огуши.

Българската парламентарна делегация ще присъства на церемонията за номиниране на японския популярен музикант и актьор Хиромицу Китаяма за Посланик на добра воля на България в Япония.

По време на визитата българската делегация ще посети ЕКСПО Осака 2025. Българската делегация ще разгледа Българския павилион на ЕКСПО Осака 2025, където ще се срещнат с представители на българската общност. / БГНЕС