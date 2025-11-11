Оставките в Би Би Си само разпалиха скандала, къде отива доверието?

Оставките на служители по върховете на Би Би Си във връзка със спорния монтаж на реч на американския президент Доналд Тръмп разкриха още по-напрегнатата обстановка в британската медийна корпорация относно начина, по който тя се управлява, и повдигнаха въпроса относно общественото доверие в нейната журналистическа работа.

В неделя генералният директор на Би Би Си Тим Дейви и шефката на новините Дебора Търнес подадоха оставки, след като вътрешен документ на бивш съветник, изтекъл във в. "Дейли телеграф", изброи редица пропуски и грешки, допуснати от Би Би Си при отразяването на събития, свързани с Тръмп, войната между Израел и палестинската въоръжена групировка "Хамас" и с въпроси относно транссексуалните.

Вместо обаче да ограничат скандала, оставките на двамата ръководни кадри породиха в британската медийна институция най-голямата ѝ криза от десетилетия насам. Обществената телевизия остана без ръководител точно когато предстои преразглеждане на хартата, която определя нейното финансиране.

Дори поддръжниците на Би Би Си признават, че настоящата лицензионна такса - плащана от всички домакинства във Великобритания, притежаващи телевизор, и съставляваща голяма част от финансирането на медията - все повече губи актуалност, тъй като зрителите се насочват към доставчици на съдържание като "Нетфликс" (Netflix), "ЮТюб" (YouTube) и към социалните мрежи, за да следят актуалните новини и събитията в развлекателната индустрия.

Би Би Си разчита на доверието на обществото

"Най-важният актив на Би Би Си е доверието, а репутацията ѝ се основава на факта, че предоставяните от нея новини са безпристрастни, обективни, с подходящи и проверени източници", заяви пред Ройтерс Джон Уитингдейл, депутат от Консервативната партия и бивш министър на медиите. "И ако зрителите и слушателите вече не могат да имат доверие, това вреди страшно много на Би Би Си", подчерта той.

Клеър Ендърс, основателка на компанията "Ендърс Аналисис" (Enders Analysis), заяви, че трябва да бъде назначен нов ръководител възможно най-скоро, за да "възстанови доверието, което трябва да има в Би Би Си и за да бъде запазена хартата".

Основана през 1922 г., Би Би Си е една от най-старите медийни организации в света и е уважавана по целия свят заради журналистическите си принципи. В момента групата от медии, свързани с Би Би Си, излъчва предавания на 42 езика.

Освен телевизионни и радиопредавания, Би Би Си, управлява най-големият англоезичен новинарски уебсайт в света, според списанието "Прес газет" (Press Gazette).

Изтеклият вътрешен документ подсказва за институционални пристрастия в Би Би Си

Миналата седмица в. "Дейли телеграф" публикува откъси от вътрешен документ на Би Би Си, изготвен от бившия съветник по въпросите, свързани със стандартите, Майкъл Прескът, който изброява това, което според него са редица редакционни грешки, разкриващи институционализирани левичарски пристрастия сред служителите.

Най-сериозното разкритие бе, че в документален филм на предаването "Панорама", излъчен непосредствено преди президентските избори в САЩ през ноември 2024 г., са били съединени две отделни части от реч на Тръмп по начин, създаващ впечатлението, че на 6 януари преди четири години той сякаш призовава привържениците си да щурмуват Конгреса на САЩ. Документалният филм е бил продуциран от независима продуцентска компания.

Вчера Тръмп заплаши Би Би Си, че ще я даде под съд заради спорния монтаж на неговата реч. Адвокатите на американския президент заявиха, че британската медия трябва да изтегли документалния филм до 14 ноември (петък), в противен случай срещу нея ще бъде заведен съдебен иск за "не по-малко" от 1 милиард долара.

Председателят на управителния съвет на Би Би Си Самир Шах, който вчера се извини за "грешка в преценката" при монтажа, заяви, че медийната корпорация обмисля как да реагира.

Прескът, бивш политически журналист във в. "Сънди таймс" (Sunday Times), заяви, че е изготвил документа, защото е бил "отчаян" от липсата на действия от страна на ръководителите на Би Би Си, когато са били разкрити грешките.

След публикуването на вътрешния документ корпорацията изглеждаше парализирана в продължение на дни, като заяви само, че няма да коментира изтекли в други медии документи, касаещи работата й.

Кореспондентката на Би Би Си, отговаряща за медийните въпроси, Кейти Разал и един от най-известните водещи на предавания с политическо съдържание в медията Ник Робинсън заявиха, че са били информирани за конфликт с управителния съвет на медийната корпорация, като ръководителите на новинарския отдел са искали да публикуват извинение, а управителният съвет е попречил на това. Те набедиха като виновен за това представителя на управителния съвет на Би Би Си Роби Гиб, който беше говорител на Тереза Мей, по времето, когато тя заемаше поста на британски министър-председател и който беше критик на новинарската продукция на Би Би Си. Гиб не отговори на запитването на Ройтерс за коментар.

В отговор на твърденията Самир Шах заяви, че управителния съвет не е блокирал извинението, а е искал повече време, за да отговори. Той подчерта, че членовете на управителния съвет са имали различни мнения и са участвали в ожесточени спорове. Шах нарече "фантазия" твърденията на някои медийни коментатори, че с оставките на Дейви и Търнес е бил извършен "преврат" в Би Би Си.

Шах се извини за монтажа на речта на Тръмп, но заяви, че безпристрастността е в "ДНК-то и културата на "Би Би Си нюз". Той каза, че проучванията показват, че британците вярват на "Би Би Си нюз" повече отколкото на всяка друга новинарска медия.

Поддръжниците смятат, че е имало кампания срещу Би Би Си

Поддръжниците на медийната корпорация, включително журналисти от в. "Гардиън" и в. "Файненшъл таймс", както и някои служители на Би Би Си, смятат, че е имало организирана кампания от страна на десницата за подкопаване на медията, сочат публични изказвания.

"Това е криза, създадена от политически и търговски противници на Би Би Си в качеството й на обществена", заяви пред Ройтерс Даян Койл, икономист и заместник-председател на "Би Би Си Тръст" (BBC Trust), бившият управителен орган на Би Би Си, който се разпада през 2017 г. и се превърна в настоящия управителен борд.

Поддръжниците твърдят, че ежедневните изтичания на информация от вътрешни документи са засилили натиска, а известни личности като бившия британски премиер от Консервативната партия Борис Джонсън са подхранили полемиката.

Алън Ръсбриджър, бивш редактор на в. "Гардиън", който сега ръководи списание "Проспект", заяви, че много от членовете на управителния съвет на Би Би Си имат опит, натрупан единствено от сферите на финансите и на бизнеса, или отдавна не са работили в журналистиката. Той каза, че освен нов генерален директор, корпорацията се нуждае от по-силно ръководство.

"Самият борд не е в най-добрата позиция да взема прецизни редакционни решения", заяви той пред Ройтерс. "Всеки нов генерален директор би искал да знае кой го подкрепя и дали има хора, които могат да вземат решения и да защитят журналистиката, когато е необходимо, или да достигнат до сложните решения кога е нужно да се коригира нещо или да се поднесе извинение", добави той.

Модел на управление на лицензионна такса

Скандалът възникна в момент, в който правителството се готви да преразгледа дали моделът на лицензионна такса на Би Би Си е устойчив и дали трябва да се обмислят други варианти като част от подновяването на хартата. Настоящата харта, която има 10-годишен период на действие, изтича през 2027 г.

Говорител на британския министър-председател Киър Стармър заяви, че правителството подкрепя Би Би Си и отрече медията да има институционални пристрастия.

Би Би Си отдавна е обект на интензивен контрол от страна на редица национални вестници и критици в социалните мрежи, които възразяват срещу модела на финансиране и либералната позиция на медията.

Приходите на корпорацията са се увеличили с 9 процента до 5,9 милиарда британски лири (7,9 милиарда долара) през 2024/2025 г., благодарение на лицензионната такса и приходите от търговски сделки. Броят на хората, които прекратяват лицензите си, се увеличава обаче през последните години. Само загубата на 300 000 лиценза през миналата година е струвала на Би Би Си около 50 милиона британски лири (65 милиона долара) в загубени приходи./БТА, Симеон Томов