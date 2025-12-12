IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МТ: Зачестили са случаите на измами с нощувки от некатегоризирани обекти

Потребителите да проверяват туристическия обект в Националния регистър

12.12.2025 | 14:40 ч. 4
pixabay

Министерството на туризма напомня, че местата за настаняване на територията на Република България, в това число хотели, туристически комплекси, къщи за гости, стаи и апартаменти за гости, хижи, къмпинги и др., могат да упражняват дейността си само след надлежно категоризиране/регистриране, съгласно Закона за туризма.

Всички места за настаняване, получили съответното право, задължително се вписват в Националния туристически регистър, който е публичен и с неограничен достъп. Той съдържа информация, както за определената категория на обекта, или неговата надлежна регистрация, така и за адреса, собственика и лицето изпълняващо дейност в същия.

В тази връзка и предвид зачестилите случаи на нерегламентирано предлагане на места за настаняване, както и изнесена в публичното пространство информация за измами за нощувки и пакети за предстоящите празници, министерството отправя апел към потребителите за проверка на избрания туристически обект в Националния туристически регистър, преди предприемане действия по резервации и капариране.

Част от НТР е и регистърът на туроператорите и туристическите агенти, като в същия са вписани всички, които имат право да упражняват дейността. 
При проверка на конкретен туроператор следва да се проверят и записите за наличие на актуална застраховка „Отговорност на туроператора“.

Министерството на туризма припомня, че при съмнения или констатирани нарушения Комисия за защита на потребителите е органът, осъществяващ контрол върху туристическата дейност на територията на Република България. 

туризъм нощувки МТ категория измами
