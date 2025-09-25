IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 44

Половината области в България са без денонощна аптека, работеща с НЗОК

Страната ни е на четвърто място по аптеки на глава от населението, но те са разпределени неравномерно

25.09.2025 | 12:18 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Все още само 14 области в страната имат денонощна аптека, работеща с договор със Здравната каса, като осем от тях са единствени денонощни аптеки на територията на съответната област, обяви пред журналисти Светослав Крумов, главен секретар на Българския фармацевтичен съюз (БФС).

Към 1 януари тази година в България наситеността с брой фармацевти е 9,9 на 10 хиляди души, което е с 26% над стойностите в ЕС, допълни Крумов. Тревожно е, че от подадените заявления за разкриване на аптеки в населени места с над 10 хиляди души население са 72%, а в малките населени места са едва 28%, добави той. 

В България има 3233 аптеки, от които 209 са болнични. По брой аптеки на глава от населението страната ни е на четвърто място след Кипър, Гърция и Испания. Аптеките ни обаче са неравномерно разположени на територията на страната, каза още Крумов, цитиран от БТА.

Има намерения за промяна в нормативната уредба, които имат потенциал да създадат опасност за достъпа на пациентите до лекарства, каза Димитър Маринов, председател на БФС. По думите му в Народното събрание има внесен проект за промени в Закона за здравното осигуряване, свързани с условията и реда, указващи работата на аптеките и заплащането от страна на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). 

Предвидено е, ако не се постигне договаряне между БФС и Касата, да продължи действието на досегашните условия и ред, както и ако не се постигне договореност, условията и редът да се определят от управителя на НЗОК. Според Маринов това би довело до изключване на съсловната организация от договорния процес.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

НЗОК денонощна аптека аптека
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem