Половината области в България са без денонощна аптека, работеща с НЗОК

Все още само 14 области в страната имат денонощна аптека, работеща с договор със Здравната каса, като осем от тях са единствени денонощни аптеки на територията на съответната област, обяви пред журналисти Светослав Крумов, главен секретар на Българския фармацевтичен съюз (БФС).

Към 1 януари тази година в България наситеността с брой фармацевти е 9,9 на 10 хиляди души, което е с 26% над стойностите в ЕС, допълни Крумов. Тревожно е, че от подадените заявления за разкриване на аптеки в населени места с над 10 хиляди души население са 72%, а в малките населени места са едва 28%, добави той.

В България има 3233 аптеки, от които 209 са болнични. По брой аптеки на глава от населението страната ни е на четвърто място след Кипър, Гърция и Испания. Аптеките ни обаче са неравномерно разположени на територията на страната, каза още Крумов, цитиран от БТА.

Има намерения за промяна в нормативната уредба, които имат потенциал да създадат опасност за достъпа на пациентите до лекарства, каза Димитър Маринов, председател на БФС. По думите му в Народното събрание има внесен проект за промени в Закона за здравното осигуряване, свързани с условията и реда, указващи работата на аптеките и заплащането от страна на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Предвидено е, ако не се постигне договаряне между БФС и Касата, да продължи действието на досегашните условия и ред, както и ако не се постигне договореност, условията и редът да се определят от управителя на НЗОК. Според Маринов това би довело до изключване на съсловната организация от договорния процес.