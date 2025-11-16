IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Загиналият пилот на турския противопожарен самолет има и българско гражданство

Трагедията стана в четвъртък в Хърватия

16.11.2025 | 16:47 ч. 3
Снимка: БГНЕС, архив

Загиналият турски пилот на противопожарен самолет, който се разби в четвъртък в Хърватия, е имал и българско гражданско, предаде агенция ХИНА.

Инцидентът е настъпил, докато два турски противопожарни самолета са се опитвали да се приберат. 

Контактът с диспечерите бил прекъснат, като единият успял да кацне на хърватско летище, а вторият се разбил.

Фаталният инцидент беше предхождан от друга голяма трагедия, при която турски военен самолет се разби и загинаха 20 души, припомня БГНЕС.

