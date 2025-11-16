Загиналият пилот на турския противопожарен самолет има и българско гражданство

Загиналият турски пилот на противопожарен самолет, който се разби в четвъртък в Хърватия, е имал и българско гражданско, предаде агенция ХИНА.

Инцидентът е настъпил, докато два турски противопожарни самолета са се опитвали да се приберат.

Контактът с диспечерите бил прекъснат, като единият успял да кацне на хърватско летище, а вторият се разбил.

Фаталният инцидент беше предхождан от друга голяма трагедия, при която турски военен самолет се разби и загинаха 20 души, припомня БГНЕС.