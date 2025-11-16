Спас Ташев: Виждам мек европейски натиск върху РСМ за Коридор №8

Крачка напред - така Спас Ташев от БАН определи в ефира на "Брюксел 1" споразумението за изграждането на Коридор №8, което бе подписано в началото на месеца в Гюешево от вицепремиерите и транспортни министри на България и РСМ - съответно Гроздан Караджов и Александър Николоски.

Специалистът обаче не скри скептицизма си и посочи, че трансграничният железопътен тунел има повече от 100-годишна история.

"Бях на двайсет и няколко години, когато беше направена първата копка на трасето на територията на днешна Северна Македония. След това се смениха няколко правителства там и пак беше направена първа копка. Дали ще видим и трета копка - не знам. Все някога този коридор трябва да стане", прогнозира Ташев пред Bulgaria ON AIR.

За него подписването на подобни документи е изключително важно.

"В него виждам и мек европейски натиск върху правителството на Скопие най-накрая да започне да работи в тази насока, тъй като Коридор №8 е стратегически. От него интерес има не само ЕС, но и Югоизточният фланг на НАТО", допълни специалистът.

"България невинаги е приемала протегнатата ръка от Скопие. Какво можеше да се направи и в сегашните условия, когато Скопие безспорно саботираше този коридор? Винаги съм се питал защо от българска страна ние не започнахме да изграждаме инфраструктура, която да съответства на нашето разбиране за дълбочината и трайността на връзките с РСМ. Нямам обяснение", добави Ташев.

Според него правителството на Мицкоски е силно зависимо от Сърбия.

"То е съставено от лица, които са уличени в тесни връзки и с Белград, и с Москва - в това число много тесни връзки с Путин. От тази гледна точка не смятам, че те имат намерение реално да предприемат стъпки в посока на евроинтеграцията. Разбира се, не могат и вечно да лъжат обществеността в Северна Македония, че са готови за евроинтеграция, но пречката е в България", заключи той.