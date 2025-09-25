Инцидент с пътник спря тока на станция "Сердика 2"

Днес в 15:47 ч. бе прекъснато електрозахранването на метростанция “Сердика 2”, а причината е инцидент с пътник. На място са пристигнали екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на “Метрополитен“.

В момента органите на реда извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Към момента движението на влаковете се осъществява през линия 1: “Обеля“ – “Централна гара“ и линия 2: “НДК“ – „Витоша“

При първа възможност движението по цялата линия ще бъде възстановен. / БГНЕС