Инцидент с пътник спря тока на станция "Сердика 2"

На място има Спешна помощ, пожарна и служители на “Метрополитен”

25.09.2025 | 17:07 ч. 0
БГНЕС

Днес в 15:47 ч. бе прекъснато електрозахранването на метростанция “Сердика 2”, а причината е инцидент с пътник. На място са пристигнали екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на “Метрополитен“. 

В момента органите на реда извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Към момента движението на влаковете се осъществява през линия 1: “Обеля“ – “Централна гара“ и линия 2: “НДК“ – „Витоша“

При първа възможност движението по цялата линия ще бъде възстановен. / БГНЕС

