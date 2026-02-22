Куриоз! Обявиха младеж на 22 години за починал, но той се оказа жив

Прокуратурата разследва необичаен случай от старозагорското село Ягода, след като 22-годишен мъж, обявен официално за починал, се оказа жив, съобщава Нова тв.

На 18 август 2025 г. 42-годишна жена представила в кметството на село Ягода смъртен акт за сина си, издаден от личен лекар. Според кмета Димитър Атанасов документът е бил изряден, а майката е била силно разстроена.

Лекарят обяснил, че младежът е бил в тежко здравословно състояние и е починал. Съгласно законовите си задължения кметът издал смъртен акт в рамките на предвидения срок.

Месеци по-късно обаче 22-годишният “починал” подал заявление за издаване на нова лична карта. Тогава станало ясно, че той фигурира в регистрите като починал.

Младежът и майка му са от Сливен и са пребивавали в Англия. Към момента не е ясно защо е било поискано издаването на смъртен акт. Опитите за разговор с личния лекар, издал документа, са безуспешни. Той заявява, че ще дава обяснения единствено пред съд и с адвокат.

“Никога не ми се е случвало такова нещо“, коментира кметът на Ягода, който разбрал за случая, след като бил потърсен от институциите.

Прокуратурата продължава да събира доказателства и да разпитва участници и свидетели по случая. Разследването трябва да установи при какви обстоятелства е издаден фалшивият акт за смърт и какви са мотивите на майката и сина.