IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Голяма част от Ларнака е под карантина заради огнище на шап

Около 300 животни ще бъдат унищожени

22.02.2026 | 09:18 ч. 1
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Големи части от област Ларнака на остров Кипър бяха поставени под строга карантина от кипърските власти, след като ветеринарни служби потвърдиха огнище на шап в района, съобщи в. “Сайпръс мейл“.

Лабораторни резултати са показали, че в епицентъра на огнището са две големи стопанства за овце и кози в село Ороклини. Вирусът е бил наличен там най-малко две седмици преди откриването на първия потвърден случай на шап в говедовъдна ферма в близкия град Ливадия.

Движението на животни и животински продукти е забранено без специално разрешение, а пътищата, водещи до животновъдни райони в Ливадия и Ороклини, са затворени с полицейски блокади, информира вестникът.

По информация на вестника само в засегнатия обект в Ливадия около 300 животни ще бъдат унищожени заради шапа, а всички продукти от фермата, включително мляко и месо, са иззети.

Властите заявиха, че всеки допълнителен положителен случай, открит в рамките на трикилометровата защитна зона, автоматично ще доведе до унищожаване на всички животни в съответния обект.
Двадесет и три животновъдни обекта в зоната са поставени под строга карантина, като се извършва ежедневно вземане на проби и проверки.

Властите припомнят, че шапът засяга само чифтокопитни животни и не представлява риск за хората. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кипър карантина Ларнака шап житовни огнище
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem