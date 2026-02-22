Частични местни избори за кмет в 8 населени места в страната

В 8 населени места в страната днес се провеждат частични местни избори за кмет, съобщава БНТ. Във варненското село Венелин, в пазарджишкото Мало Конаре, петричкото Габрене, кирковското Дружинци избират кмет, след като досегашните подадоха оставки.

В кюстендилските села Бараково и Блажиево и кирковското Вълчанка се стигна до избори, след като кметовете починаха.

В самоковското село Ярлово избират кмет, тъй като досегашният беше освободен, заради участие в търговски дружества.

Навсякъде изборният ден е започнал нормално и няма сигнали за нарушения.