Новини Днес | 110

832-ма са се ваксинирали срещу COVID в първата седмица на кампанията

За този сезон са осигурени над 47 хиляди дози иРНК ваксини

25.09.2025 | 20:47 ч. 11
Reuters

В първите дни на кампанията 832 желаещи са се ваксинирали срещу COVID-19, съобщават от "Плюс мен" - онлайн платформа, създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на ползите от ваксините. В страната са осигурени 47 520 дози от новите вариантни иРНК ваксини срещу коронавирусната инфекция.

Най-много ваксини са приложени в областите София град - 286, Пловдив - 92, Варна - 89 и Бургас - 63, добавят от "Плюс мен". Сред имунизираните лица са 51 медицински специалисти и здравни работници, 14 педагози, 13 деца, две бременни жени и други.

Желаещите да получат безплатна ваксина, могат да потърсят информация за имунизационните пунктове по населени места на интернет адрес https://plusmen.bg/bg/facts/news/87. Приложението на ваксините започна на 23 септември във всички области на страната. Ваксинирането е безплатно. / БТА

