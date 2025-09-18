IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Имунизационната кампания срещу COVID-19 започва

18.09.2025 | 17:37 ч. Обновена: 18.09.2025 | 19:17 ч. 24
БГНЕС

БГНЕС

Започва имунизационната кампания срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон 2025/2026 г. Приложението на ваксините ще започне от 23 септември във всички области на страната и ще бъде напълно безплатно, съобщават на онлайн платформата "Плюс мен", създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на ползите от ваксините.

Министърът на здравеопазването одобри препоръките на Националния експертен съвет по имунизации.

“За предстоящата кампания са доставени 47 520 дози иРНК ваксини (Pfizer-BioNTech) срещу вариант LP.8.1 на SARS-CoV-2. Те вече са налични в регионалните здравни инспекции. От тях 43 200 дози са за лица над 12 години, а близо 4 000 са за деца от 6 месеца до 11 години.

Като приоритетни групи за ваксинация са определени лица на възраст 60+; хора с хронични заболявания; имунокомпрометирани лица (вкл. деца над 6 месеца); бременни жени; медицински персонал; потребители и персонал на социални институции.

Ваксина срещу COVID-19 може да получи и всяко друго лице, което не попада в посочените групи и няма противопоказания за имунизация. Тя се прилага в единична доза, с изключение на децата под 5 години, които не са преболедували или ваксинирани досега – при тях се поставят три дози.

При хора с предходна имунизация срещу COVID-19 трябва да има интервал от най-малко 3 месеца от последната доза. Имунокомпрометираните могат да получат допълнителна доза след 6 месеца.

Националният експертен съвет препоръчва и паралелна защита със сезонна грипна ваксина. Припомняме, че за хората на и над 65 години тя се осигурява безплатно по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при хора на и над 65 г. 2023-2026 г. / БТА

 

Тагове:

COVID-19 имунизационна кампания ваксини РЗИ Министерство на здравеопазването
