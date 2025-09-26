IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Заради фалшив положителен тест за наркотици мъж остана без работа

Александър Павлов чакал 8 месеца, за да докаже, че не е виновен

26.09.2025 | 09:24 ч. 53
Снимка: Стопкадър NOVA

Мъж се наложи да напусне работата си като доставчик на храна заради фалшив положителен тест за наркотици. Александър Павлов чакал 8 месеца, за да докаже, че не е виновен. 

„Бях спрян на 17 февруари около 23 часа от една патрулка. Впоследствие дойде още една. Тестваха ме за алкохол – пробата беше отрицателна. След това ми направиха тест с „Дръг 5000" и излезе, че съм употребил амфетамин. Тогава започнаха мъките", разказва потърпевшият пред NOVA

По думите му полицаите не се представили и не казали рутинна проверка ли правят или го тестват по сигнал. Накарали го над 35 мин. да напоява тампона от теста в устата си.

„Не видях моята проба ли се слага в касетата, защото точно тогава единият полицай ме завъртя. За мен е учудващо защо машината се намираше в краката на полицая, а не отзад под камерата, както е по закон", посочи Александър Павлов.

Мъжът дал кръвна проба и урина в лаборатория и бил задържан в Шесто районно в София. На други я ден бил пуснат и той отишъл в частна лаборатория. Всички проби му били отрицателни.

