ИСУЛ с безплатни кардиологични прегледи по случай Световния ден на сърцето

Клиниката по кардиология на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ", с ръководител проф. д-р Асен Гудев, организира безплатни кардиологични прегледи по повод Световния ден на сърцето, който отбелязваме всяка година на 29 септември, съобщават от лечебното заведение.



Прегледите ще се провеждат на 2 и 3 октомври 2025 г. от 13:00 до 17:30 ч в кабинет 206 (ет. 1, над Спешно отделение). Задължително е предварително записванe, което започва от понеделник (29.09.2025) на тел. 94 32 332 (между 10:00 и 14:00 часа).

Прегледите са насочени към пациенти след преживян миокарден инфаркт или с рискови фактори за сърдечно-съдови инциденти (повишен холестерол и триглицериди, наднормено тегло, диабет, тютюнопушене и др.).

Лекарите, които ще консултират пациенти на 2 и 3 октомври 2025 г са д-р Румена Савова и

д-р Людмил Шопов.

Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” е създадена през 1986 г. Дейността й е насочена основно към лечение на критични нарушения в жизненоважните функции на пациента. Екипът има компетенцията да провежда адекватно интензивно лечение на всички остри и хронични кардиологични състояния, включително временна и постоянна електростимулация.

Клиниката по кардиология разполага и с два амбулаторни кабинета, където, с помощта на най-съвременна апаратура, се извършва ранна диагноза на сърдечно- и мозъчно-съдови заболявания, неинвазивно изследване на функцията и промените на артериите.

Под ръководството на проф. д-р Асен Гудев, тя се превърна в една от водещите кардиологични клиники в страната, отбелязват от лечебното заведение.