НАТО реагира на ново засичане на руски самолети над Балтийско море

Унгарски изтребители съпроводиха 5 руски военни самолети

26.09.2025 | 13:00 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Изтребители прехващачи на НАТО отново трябваше да правят извънредни излитания, след като тази седмица бяха засечени руски изтребители над Балтийско море, съобщава отбранителният съюз, цитиран от ДПА.

Унгарски изтребители бяха използвани, за да идентифицират и съпроводят пет военни самолета близо до въздушното пространство на НАТО край бреговете на Латвия, съобщи отговорното Съюзно въздушно командване на НАТО късно вчера.

Засечената формация включваше три самолета МиГ-31, Сухой (Су)-30 и Сухой (Су)-35, които "не спазваха международните правила за безопасност на полетите", написа въздушното командване в публикация във фейбсук.

Латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс заяви, че прехващането подчертава засилената и проактивна позиция на НАТО. Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия предизвикаха безпокойство сред съюзниците. (БТА)

НАТО изтребители прехващачи руски самолети Балтийско море
