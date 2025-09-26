Сблъсък между Мелания и Доналд Тръмп: Президентът й размаха назидателно пръст ВИДЕО

Доналд и Мелания Тръмп бяха хванати да водят неловък разговор по Marine One, като президентът беше забелязан да размахва пръст към съпругата си, а първата дама да поклаща упорито глава.

Кадрите са заснети в сряда вечерта, докато двойката се завръща от Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

В един момент 79-годишният президент сочи с пръст към 55-годишната Мелания, докато двамата продължават разговора си, седнали един срещу друг. Клипът завършва с това, че двамата слизат от Marine One и в крайна сметка се събират, хванати за ръце, докато вървят през южната морава на Белия дом.

Daily Mail се свърза с Белия дом за коментар.

По-рано тази година Тръмп предложи брачни съвети на френския президент Еманюел Макрон след шокиращи кадри, на които съпругата му Бриджит блъска френския президент в лицето. Камерите уловиха как при пристигането им Ханой, Брижит Макрон и френския президент се сдърпаха, като първата дама му удари шамар.

"Имаше видеоклип, на който първата дама на Франция удря шамар на съпруга си Еманюел Макрон", попита кореспондентът на Fox News Питър Дуси президента. "Имате ли някакъв брачен съвет от световен лидер на световен лидер?"

Тръмп, който е бил женен три пъти, се пошегува в отговор:

"Уверете се, че вратата остава затворена. Това не беше добре."

Коментарът му предизвика смях в Овалния кабинет, където той провеждаше прощална пресконференция за ръководителя на Министерството на енергетиката на САЩ Илон Мъск.

"Говорих с него. Той е добре. Добре са. Те са двама наистина добри хора. Познавам го много добре и не знам за какво е било всичко това“, каза Тръмп, внимателно подбирайки думите си. "Но го познавам много добре и те са добре."

Тръмп и Мелания бяха на Общото събрание на ООН, където той твърди, че той и първата дама са били жертви на "троен саботаж", след като заяви, че счупен ескалатор е можел да ги е оставил тежко ранени. Тръмп написа в Truth Social: "ИСТИНСКИ ПОРАЖЕНИЕ се случи вчера в Организацията на обединените нации - Не едно, не две, а три много зловещи събития!"

Той каза, че предвид инцидента с ескалатора, е "удивително, че с Мелания не паднахме напред върху острите ръбове на тези стоманени стъпала, с лице напред. Просто и двамата се държахме здраво за парапета, иначе щеше да е катастрофа."

Подкрепяйки прессекретаря на Белия дом Каролин Ливит, която цитира репортаж в Sunday Times, в който се казва, че служители на ООН са се шегували за изключване на ескалаторите и асансьорите, за да се пошегуват с президента, Тръмп нарече инцидента с ескалатора „абсолютен саботаж“.

"Хората, които го направиха, трябва да бъдат арестувани!", каза Тръмп.

Той също така беше бесен от качеството на звука на речта си, потвърдено от съпругата му, която директно отбеляза, че не може да го разбере след обръщението.

"Казаха ми, че звукът е бил напълно изключен в аудиторията, където е била произнесена речта, че световните лидери, освен ако не са използвали слушалките на преводачите, не са могли да чуят нищо. Първият човек, когото видях в края на речта, беше Мелания, която седеше точно отпред. Попитах: „Как се справих?“ А тя каза: „Не чух нито дума от това, което казахте."