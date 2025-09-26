Жена даде за три дни 25 400 лв. и злато на ало измамници в Стара Загора

Жена на 81 години от Стара Загора стана поредната жертва на ало измамниците, съобщиха от Областната дирекция на МВР. В рамките на три дни пострадалата е дала сумата от 25 400 лева и златни накити на различни непознати за нея лица.

На 18 септември жената е била въведена в заблуждение по схемата "Съдействие на полицията". На следващия ден тя за първи път предала сума пари в градинка в близост до жилищен блок. След това жената предавала пари и злато на 21-ви и 24 септември. От полицията уточняват, че по случая е задържан 28-годишен мъж, който в последния ден взел от жената сумата от 11 хиляди лева.

Образувано е досъдебно производство и работата по случая продължава.