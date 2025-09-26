Радев отговори: Аз с какво съм виновен, че Борисов не е премиер?

Задочната размяна на думи между лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и президентът Румен Радев продължава.

"Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че той допусна през годините да стане ужасно зависим от господин Пеевски не само политически", каза Румен Радев по повод коментара на Борисов, че президентът ползва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството.

"Категорично не е вярно, че не проявявам кооперативност да работя с правителството", каза държавният глава и добави: "От първия му ден протегнах ръка към кабинета. И писмено, и устно съм се свързвал с премиера. Организирах днес кръгла маса с бизнеса и образователните институции - как да градим бъдеще за България с нови технологии. Да привличаме заедно инвестиции. Каня министри и после получават забрана именно от Борисов да присъстват където съм и аз. Разбягват се като пилци като ме видят. А аз им свърших работата в Япония - сключих декларация за стратегическо партньорство", каза още Радев.

Президентът призова Борисов "чувалите с парите от "Хемус" да се върнат”.

"Той ръководеше изграждането на магистралите, беше строител, контролираше всеки ден. И определяше парите. Чувалите той трябва да знае къде са. Нека да направи така, че да се върнат - ще му бъдем много благодарни", коментира още държавният глава.