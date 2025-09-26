Съставиха акт на фирмата, която постави антипаркинг колчета на жълтите павета

След проверка, възложена от кмета на София Васил Терзиев, Столичният инспекторат е съставил акт на фирмата, която разкопа и сложи антипаркинг колчета пред входа на парламента миналата седмица.

“Беззаконието няма запазено място в София, независимо #кой се опитва да го прегради”, каза кметът Васил Терзиев и припомни, че е поел ангажимент да защитава столицата от подобни практики.

“Нито един служебен вход няма да се превърне в символ на безнаказаност. София е град за хората, а не територия за заграждане от силните на деня”, написа Терзиев във Фейсбук и призовава и прокуратурата да свърши своята част от работата - “за да бъде установен и наказан истинският виновник, който е възложил на фирмата тази безобразна злоупотреба с културното наследство”.

Сигналът за неправомерно поставяне на антипаркинг колчета беше получен от Терзиев миналата седмица. Строителните дейности върху жълтите павета пред служебния вход на Народното събрание са се случили без необходимите документи и разрешения.

На фирмата изпълнител е даден срок да представи проектна документация и разрешителни, но такива не са предоставени. В резултат инспекторатът състави акт за нарушение, а материалите са изпратени в Министерството на културата и в направление “Архитектура и градоустройство“ за предприемане на санкции по компетентност.

"Когато “държавници“ с главно “Д“ управляват институциите като частен бизнес и третират културното наследство като разменна монета, те рушат не само София, но и доверието в държавата и държавността. Гражданите на София и България очакват парламентът да бъде пример за законност, а не място, където законът се погазва”, написа още столичният кмет.

"Столична община ще действа твърдо при всяка проява на беззаконие – независимо от това #кой стои зад нея. Никой няма право да заграбва и загражда за себе си онова, което принадлежи на всички", категоричен е Терзиев.