IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 38

Две момчета пострадаха, след като колата им удари диво прасе и дърво след това

Животното е пресичало пътното платно

26.09.2025 | 12:25 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Двама младежи пострадаха при катастрофа в Ямбол, след като лек автомобил се удари в пресичащо пътното платно диво прасе и дърво след това. Инцидентът е станал на 25 септември около 21:30 часа на ул. "Ормана", съобщиха от полицията.

Колата се е движела в посока местността Ормана. След удара в животното 18-годишният шофьор губи контрол на автомобила и се блъска в крайпътно дърво. 

Той и 17-годишен пътник са приети в болница. В колата са пътували още двама младежи, които не са пострадали.

Едното момче е прието в отделението по хирургия с мозъчно сътресение и гръдна травма, а другото е в отделението по ортопедия и травматология със счупвания на гръдни прешлени, казаха за БТА от Многопрофилната болница по активно лечение "Св. Пантелеймон" в Ямбол.

Пробата за употреба на алкохол на 18–годишния водач е отрицателна. Извършен е оглед на мястото на инцидента.

Образувано е досъдебно производство. 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа Ямбол диво прасе
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem