Велосипедист почина, след като беше блъснат от кола край Севлиево

Пътят София – Варна край Севлиево e затворен за движение поради възникнало произшествие. Това потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово.
По първоначална информация става дума за пътнотранспортно произшествие между автомобил и велосипедист.
Инцидентът е станал в ранния следобед в района на няколко големи предприятия и бензиностанция „Еко“.
От МВР потвърдиха, че велосипедистът е починал.
Полицията информира, че има осигурен обходен маршрут през град Севлиево.