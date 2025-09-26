IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Велосипедист почина, след като беше блъснат от кола край Севлиево

Пътят София – Варна край Севлиево e затворен за движение

26.09.2025 | 15:44 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Пътят София – Варна край Севлиево e затворен за движение поради възникнало произшествие. Това потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово. 

По първоначална информация става дума за пътнотранспортно произшествие между автомобил и велосипедист. 

Инцидентът е станал в ранния следобед в района на няколко големи предприятия и бензиностанция „Еко“. 

От МВР потвърдиха, че велосипедистът е починал. 

Полицията информира, че има осигурен обходен маршрут през град Севлиево. 

катастрофа Севлиево велосипедист
