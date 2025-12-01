Терзиев: Няма как да празнуваме, докато нашите съграждани се борят срещу политическия мрак

С ден по-късно ще блеснат светлините на коледната елха в София в знак на солидарност с протеста в триъгълника на властта. Това заяви кметът на София Васил Терзиев в публикация във Facebook профила си.

"Няма как да празнуваме, докато нашите съграждани се борят срещу политическия мрак, който отново се опитва да загаси всяка светлина на промяна", написа той.

Свързани статии Васил Терзиев "пали" коледната елха в София на 2 декември

Ето какво още каза Терзиев:

Първи декември е денят, в който традиционно палим светлините на празничната елха пред Столична община - знак за начало на празничния сезон, за общност и надежда.

Тази година направихме различен избор.

В 18:00 ч. хиляди наши съграждани ще излязат по улиците на София, за да защитят държавата си от задушаващия натиск на зависимости, които години наред блокират развитието на България.

Няма как да празнуваме, докато нашите съграждани се борят срещу политическия мрак, който отново се опитва да загаси всяка светлина на промяна.

Светлините на елхата ще запалим утре - защото светлината е знак на солидарност, а днес солидарността е на площада.

Призовавам всички да бъдат внимателни, да се пазят взаимно и да не позволяват на провокатори да отклонят фокуса от истинската цел на протеста.

И помнете: сенките са най-дълги точно преди да изчезнат.

А София е град на светлината.