Шеф на предприятието за събиране на боклук: Всичко е под контрол!

От днес още три столични района - "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне", останаха без договор с фирма за сметоизвозване. Кризата в сметосъбирането първо имаше в "Красно село" и "Люлин". В сила е временна кризисна организация на Столична община, за да не се допусне натрупване на отпадъци.

От днес камиони на Столичното предприятие за третиране на отпадъците се грижат за извозването на боклука от трите района.

Пред БНР директорът на предприятието Николай Савов заяви, че притеснения няма. “Всичко е под контрол", категоричен е Савов.

Той информира, че на терен в трите големи района работят пет големи камиона, които през деня могат да направят 10 курса за извозване на отпадъците и още 10 през нощта.

Има и шест по-малки камиона, като до края на седмицата се очаква и още техника, каза той. От сутринта районните кметове са на терен и помагат процесът да се случва без проблеми.

В интервю за предаването "Хоризонт до обед" кметът на район "Подуяне" Кристиян Христов отбеляза, че има много предизвикателства, но към момента нещата са нормални.

Той апелира хората да помогнат, като събират отпадъка си разделно, да го изхвърлят в завързани големи чували или пликове, както и в предстоящите 2-3 седмици да не изхвърлят едрогабаритен отпадък.