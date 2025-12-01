Опашка пред БНБ за стартовите комплекти с български евромонети СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 12 / 12

Опашки от граждани пред централната сграда на БНБ се образуваха днес. Гражданите желаеха да се придобият стартови комплекти с първите български евромонети - те са в продажба от днес, 1 декември.

Продажбата на стартовите комплекти в БНБ започна от 08:30 ч. тази сутрин. Комплектите за граждани и юридически лица струват съответно 20 лв. и 200 лв. За гражданите евромонетите са с обща стойност от 10,23 евро и в тях има 42 броя монети, а за юридическите лица пакетите са с 420 евромонети на стойност 102 евро, пише БТА.

Комплектът за физически лица съдържа два броя монети с номинал от 2 евро, два броя монети с номинал от 1 евро, четири броя монети с номинал 50 цента, пет броя монети с номинал 20 цента, седем броя монети с номинал 10 цента, шест броя монети с номинал 5 цента, седем броя монети с номинал 2 цента и девет броя монети с номинал 1 цент.

Стартовият пакет за юридически лица се състои от 20 монети с номинал от 2 евро, 20 монети с номинал от 1 евро, 40 монети с номинал 50 цента, 50 монети с номинал 20 цента, 70 монети с номинал 10 цента, 60 монети с номинал 5 цента, 70 монети с номинал 2 цента и 90 монети с номинал 1 цент.

Стартови пакети

Стартови комплекти с евромонети по закон могат да продават както в БНБ и търговските банки, така и в “Български пощи“. Юридическите лица могат да закупят стартови пакети единствено в клоновете на търговските банки.

Стартови комплекти с евромонети се продават от БНБ и днес до деня, прехождащ датата на въвеждане на еврото, като не могат да се пускат в обращение до 1 януари 2026 г.

При продажба на стартови комплекти се установява самоличността на получателя - физическо лице или представител на търговеца, а върху продажбата на стартов комплект с евромонети по номинална стойност не се начислява ДДС. Физическо лице може да закупи до два стартови комплекта с евромонети за една трансакция.