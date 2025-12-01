Има повсеместно поскъпване за празниците, в някои случаи е двойно

Какви са цените по празниците - 8 декември, Коледа и Нова година, с колко офертите са по-скъпи спрямо миналата година?

"Вече има оформени центрове, в които става големият купон. Там всичко се разпродава много бързо. Над 85 процента пише "разпродадено". Това са зимните курорти. Продължава търсенето на къщи за гости и самостоятелни вили. Очакваме около 37 хил. студенти да бъдат извън кампусите, в които се намират", коментира Румен Драганов от Института за анализи и оценка в туризма в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той отбеляза, че за студентите не е толкова важно мястото на резервацията, а кои са изпълнителите в дискотеката или механата.

От думите на госта на "България сутрин" стана ясно, че повечето оферти са за две нощувки - 7 и 8 декември.

Има студенти, които искат да си удължат престоя и купона, както и такива, които ще отидат само за една нощ. Има и такива, които ще отбележат празника в чужбина, но те са малко.

Цените на нощувките обичайно се движат между 80 и 220 лв. В момента обаче са останали между такива с цени между 170 и 230 лв.

Коледа е повече семеен празник, независимо че се увеличава броят на тези, които излизат извън дома, обърна внимание Драганов.

Той отбеляза, че хората обичат да си запазват местата за празнуване една година напред, ако те са им харесали.

"Има повсеместно оскъпяване, в някои случаи е двойно. Едно тричленно семейство не гледа цената, гледа джоба си. Първо гледате колко пари имате. Има скрити разходи и офертите трябва да се четат внимателно. По Нова година се появяват фантоми, предлагащи неща, които ги няма", каза още Драганов.

Най-често срещани са тридневните резервации, но тази година може да се почива цели 10 дни. Хората си сливат почивните дни с два дни отпуск.

Очаква се около 130 хил. българи да празнуват в чужбина, докато у нас очакваме туристи главно от ЕС, информира Драганов.

"Толкова евтино, колкото можете да изкарате в родината си, не можете да изкарате никъде в чужбина. В чужбина е по-скъпо. Във всяка европейска столица е много красиво и тържествено, София също изглежда много добре. Все повече разбираме, че Нова година е бизнес. В европейските страни всичко е готово за взимането на пари", подчерта Драганов.

Според него сме достигнали много високо качество на услугата в някои ресторанти в България. Получавате фантастично усещане, а цените са коректни, категоричен е експертът.

Драганов отбеляза, че този зимен сезон се движи като миналогодишния.

"Влизаме в Еврозоната и трябва много внимателно с цените. Хората сега ще гледат два пъти повече. Еврото ще започне да тежи в джоба на всеки. Това е от бума на имотния пазар и започват приоритетите кое може да отрежеш", обясни той.