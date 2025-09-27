Helpbook: Стадо крави през жп линията, път с дупки като кратери...

В платформата на Helpbook.info получихме сигнал, в който се съобщава за опасен участък на влакова линия, преминаваща през район „Овча Купел“. Ежедневно по два пъти на ден през влаковите релси се движат стадо крави:

„Преминават в жк. "Красна поляна", а в следобедните часове отново през релсите, обратно в ж.к. "Овча купел". Моля да предприемете действия за обезопасяване на това място, най-малкото с метални прегради, за да бъдат възпрепятствани животните да преминават, за да бъде предотвратен неприятен инцидент или катастрофа.

На риск са изложени здравето и живота на пътуващите всекидневно по линията София-Перник.

Моля да предприемете спешни мерки, възможно в най-кратък срок. На място ясно и точно се вижда обособена от животните широка пътека.“

Опасности дебнат шофьорите, преминаващи през няколко села в община Арвен. Според нашия потребител и изпратените снимки става ясно, че пътят е в много лошо състояние. „Тесен път с безброй дупки като кратери. Многократно напукани гуми, изкривени джанти и разбити предници на колите. Многократни разговори се водеха с кмета на община Аврен, но без резултат. Само обещания...“

