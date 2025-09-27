IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Протест срещу еврото и за оставката на правителството се провежда пред НС

Събира се и подписка за национален референдум за еврото

27.09.2025 | 12:55 ч. 25
Снимка: БГНЕС

Протест срещу еврото и за оставката на правителството се провежда пред сградата на Народното събрание. Организатори са партия „Възраждане“, движение „23 септември“ и „Фронт за лева“. 

По време на протеста се събира и подписка за провеждане на национален референдум относно приемането на еврото. 

Миналата седмица също имаше протест пред Народното събрание. Тогава протестиращите блокираха движението на площад „Княз Александър Батенберг". 
(БТА)

 

