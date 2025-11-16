Карлос Насар призна: Предлагаха ми 2 милиона долара годишно, за да сменя България

Предлагаха ми 2 милиона долара годишно, за да вдигам за чужда страна. Но аз не съм отишъл там за преговори. Грешно изтълкувано! Аз съм българин. Не бих носил друг флаг, не бих слушал друг химн. Това не се прави за пари." Голямата звезда на българския спорт разкри това в интервю за Нова телевизия.

Насар категорично отрече спекулациите, че е водил преговори да се състезава за чужда държава, след като името му бе замесено в слухове за Бахрейн. Преди това мениджърът му Николай Жейнов засили слуховете около бъдещето на най-добрия ни щангист.

"Другите държави му предлагат празен лист. Офертите са умопомрачителни - много милиони. Създават му голяма сигурност за олимпийските игри в САЩ 2028 и в Бризбейн 2032", заяви Жейнов пред bTV.

Преди дни двамата бяха специални гости на Азиатските младежки игри в Бахрейн и това създваде впечатлението, че Насар ще смени държавата, за която да се състезава.

„Не съм стигнал максималния си капацитет – смятам, че мога и още. Направен съм от възпитание, доблест и честност", заяви 20-годишният щангист.

Насар разказа и за влиянието на своя покоен треньор Илиян Илиев: „Той не спираше да повтаря, че аз ще стана световен и олимпийски шампион. Всички мислеха, че това са думи на луд човек. Аз съм последният човек, с когото говори, преди да получи инфаркт. За да се справя с мъката, го нося жив в сърцето си."

В разговора засегна и трудните отношения с баща си. „Трябва да кажеш тежки истини на човек, който е твой баща. Заслужава ли да му простя? Това все още го изживявам."

В края Насар заяви, че тепърва ще доказва на света какво може: „Детето в мен стои в публиката и чака да вдигна щангата. Знам, че тепърва ще покажа още."

Карлос Насар разкри каква е най-голямата сума, която са му предлагали от друга държава и призна, че най-голямата му победа в личен план е олимпийското злато от Игрите в Париж.

„Много хора ми казват, че е като във футбола. Не е като във футбола при нас - щангистите. Аз ще нося друг флаг на гърба си. И когато ставам шампион - ще слушам друг химн. И с други хора ще се прегръщам. И на друго място ще бъдат“, обясни Насар.

„Това нещо не бих го направил за никакви пари, но не и при никакви обстоятелства, защото обстоятелствата в България неведнъж са се опитвали да ме изгонят“, добави олимпийският шампион.

Коя е най-голямата сума, която ти е предлагала чужда държава, за да напуснеш родината си? „Два милиона долара годишно. Аз съм българин. Не искам, ни най-малко не би ми било приятно да се състезавам за друга страна“, каза още Карлос Насар.