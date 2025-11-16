Бивш играч на Ливърпул ще рита в Локомотив Сф

Джордън Айб е футболист на Локомотив София, потвърдиха от клуба в събота. Договорът на бившия играч на Ливърпул със столичани е за сезон и половина.

„Днес Джордън Айб подписа договор с Локомотив София до лятото на 2027 година. Айб идва с впечатляваща визитка – 58 мача за Ливърпул, 92 за Борнемут и общо 119 участия във Висшата лига на Англия. След няколко трудни сезона Джордън е готов да възроди кариерата си, а ние всички вярваме, че това ще се случи в Локомотив“, се казва в съобщението в официалния сайт на „червено-черните“ във Фейсбук.

29-годишното крило има четири изиграни мача за младежкия национален отбор на Англия. В каирерата си е носил екипа още на Дарби Каунти, Бирмингам и турския Аданаспор.

Неговата визитка наистина е впечатляваща, но може би било полезно да се поясни, че силните му изяви приключват преди повече от пет години. Когато навършващият 30 след три седмици Джордън изпада в депресия, която самият той нарича "пропадане в тъмна дупка". /БНР