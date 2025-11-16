Къде се намира най-високата коледна елха в света

Искали ли сте някога да погледнете от върха на най-голямата коледна елха в света? Тя е висока 45 метра и е направена от 1300 смърча. А ангелът, който украсява върха ѝ, е висок 14 метра, съобщава Newsweek.

Зимните празници почти наближават. Почти е време за отваряне на коледните пазари. Всички погледи ще бъдат насочени към коледните елхи. С височина 45 метра и съставена от приблизително 1300 смърчови дървета от региона Зауерланд, тя се смята за най-голямата коледна елха в света.

Коледната елха в Дортмунд тежи изумителните 62 тона и беше коронясана със своя четириметров ангел на 14 ноември. Строежът на дървото започна на 20 октомври. Смърчовите дървета бяха отсечени специално за този проект.

Елхата се появи с леко променен дизайн тази година. След критики миналата година, когато много светлини закриваха естествената форма на елхата, беше обявено, че осветлението ще бъде по-хармонично и ще включва повече класически декоративни елементи. LED светлините ще останат, но ще бъдат дискретно интегрирани в сферите и гирляндите.

Коледният базар в Дортмунд , официално известен като „Коледният град“, ще отвори неофициално тази година в четвъртък, 20 ноември. Тържественото запалване на светлините на коледната елха по традиция ще се състои след Деня на задушниците. Около 260 сергии и колиби отново ще бъдат разположени в центъра на града - от Ханзаплац и Стария пазарен площад до църквата „Свети Райнолдс“ и площад „Нетания“, пише ruhrnachrichten.de