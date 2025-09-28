Божидар Божанов: Напрежение при управляващите има и се вижда

ПП-ДБ няма да подкрепи вота на недоверие към правителството, искан от "Възраждане" заради водната криза.

Това съобщи пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", депутат от ПП-ДБ.

"Вотовете на недоверие не трябва да бъдат девалвирани. Трябва да бъдат внимателно използвани и добре мотивирани. Не трябва да се прекалява с тях. Иначе служат за оправдание на управляващите, че не могат да вършат работа в парламента", каза той

Безводието не е нещо, което може да се реши за един месец, смята Божанов. Той обаче го определя като следствие от "завладяването на държавата и нелигитимното упражняване на властта".

Съпредседателят на "Да, България" анализира случващото се в управляващата коалиция и отправената остра критика от страна на Бойко Борисов към премиера Желязков и министрите на БСП, които имат отношение към решаването на водната криза в Плевен.

"Напрежение при управляващите има и се вижда. То се усили след вота на недоверие. Но опитът на Борисов да признае за петимата премиери е опит да замаже кой е реален премиер – това е Пеевски", каза той.