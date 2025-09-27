Напрежението между президентството и изпълнителната власт не е нормално, но на фона на тази лудост, която е обхванала света и Европа в частност, не изглежда толкова страшно. Това заяви в предаването "Опорни хора" проф. Михаил Константинов - директор на направление "Електорални нагласи и прогнози" в "Галъп Интернешънъл Болкан".

"Поне в парламента не се бием. В някои държави хващат бастуните, чадърите и започват да се налагат", каза гостът.

Той коментира и протестите под прозорците на властта.

"Протестите, които наблюдаваме, са откровено казано мижави. И по брой хора и като послание, което излъчват. С такива протести власт не се събаря власт и не се взима. Ако нещо друго се случи, вече не знам. Засега нещата са леко клатещи се, но стабилни", каза специалистът пред Bulgaria ON AIR. "Ако продължават да се бъзикат с тях с тия вотове на недоверие и да им губят времето, да си предизвикат за цялостна политика вот на недоверие и шест месеца нямат право да ги пипат за нищо, за да могат спокойно да управляват. Вярно, че е цирково цялото нещо, но нещата действително стигат до абсурд. Всяка седмица вот - то е ясно, че не е с цел да се смени управлението, не е с цел да се чуят посланията на тия хора", заяви проф. Константинов.